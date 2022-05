इस गांव में जहां चाह कर भी नहीं जा सकता कोई विदेशी, कई सालों से है बैन

Weird News: भारत का एक गाँव ऐसा भी है जहां विदेशी पर्यटकों को एंट्री नहीं दी जाती। यदि कोई विदेशी पर्यटक एंट्री की कोशिश करता भी है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। क्या है इसके पीछे की वजह?

Updated: May 07, 2022 04:09:13 pm

भारत में यूं तो कई गाँव है जहां लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। खासकर भारतीय संस्कृति और परंपरा इन्हें भारत के गावों की ओर आकर्षित करती है। आपको अक्सर भारत के गावों में विदेशी पर्यटक देखने को मिल जाते होंगे। उत्तराखंड के गाँव भी काफी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लाखों की संख्या में प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस राज्य का एक गाँव ऐसा भी है जहां विदेश पर्यटकों की एंट्री बैन है।

