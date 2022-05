कर्मचारियों के लिए दूल्हा-दुल्हन ढूंढती है कंपनी, शादी होने पर बढ़ा देती है सैलरी

कर्मचारियों के लिए कंपनी की ओर से दिए जाने वाले अच्छे-अच्छे ऑफर्स के बारे में तो आप पढ़ते, सुनते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है देश की एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने कर्मचारियों को दूल्हा-दुल्हन ढूंढने भी मदद करती है। इतना ही नहीं शादी होने पर सैलरी भी बढ़ा देती है।

Published: May 06, 2022 04:00:26 pm

कर्मचारियों को लुभाने के लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक ऑफर निकालती है, ताकि उनके कर्मचारी अच्छी सुविधाओं के साथ अपना बेस्ट दे सकें। ऐसी ही एक कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए शादी ब्याह जैसे काम में भी मदद के लिए तैयार है। दरअसल ये कंपनी कर्मचारियों को दूल्हा या दुल्हन ढूंढने में मदद करती है। इतना नहीं है अगर कंपनी के सुझाए रिश्ते से संबंध हो जाता है यानी शादी हो जाती है तो कंपनी कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा कर देती है। ये कंपनी देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु की है। कंपनी की ओर से कर्मचारियों के हित में उठाया जा रहा ये कदम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है।

Company From Tamil Nadu Offers Free Matchmaking To Employees Salary Hike After Married