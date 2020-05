हाथी को बचाने नहर में उतरा था शख्स, पानी के तेज बहाव में बह गया

नई दिल्ली। आईएफएस अफसर परवीन कासवान ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘ 7 साल के एक नर हाथी को बचाते हुए आज 24 वर्षीय फॉरेस्ट वॉचर सी. चांद्रू की मौत हो गई, जो तमिलनाडु के उडुमालपेट फॉरेस्ट रेंज में रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे। चांद्रू हाथी को बचाने के दौरान नहर के तेज बहाव में बह गए।

Today #forest watcher C. Chandru (24) lost his life while rescuing a seven years old male #elephant . He was part of a team on rescue work at Udumalpet Forest Range, Tamil Nadu. Washed away by the strong current in the Contour canal. Rest in peace soldier 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/BnqzPnrql7

एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयंबटूर ( Coimbatore ) जिले के पोल्लाची के पास नहर में एक सात साल का नर हाथी गिर गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद एक रेस्क्यू टीम ( Rescue Team ) उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। नहर में उतरे चांद्रू पानी के तेज बहाव में बह गए।

हालांकि बचाव कार्य के दौरान पता चला कि हाथी मर चुका है। फॉरेस्ट रेंज अधिकारी सी. धनबलन ने बताया कि चांद्रू ने पिछले साल दिंसबर के महीने में ज्वाइन किया था और यह उसका पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था। सोशल मीडिया पर हर कोई चांद्रू के जज्बे की तारीफ कर रहा है।

Never did we know about these sacrifices before you started posting them..

These unsung heroes should get all the respect they never got.

Om Shanti.