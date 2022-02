मशहूर होने के लिए लड़की ने डॉग के साथ किया कुछ ऐसा, नाराज लोगों ने लगा दी क्लास

आमतौर पर लोग अपने पेट या जानवर से प्यार को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक TikToker अपने डॉग के साथ दुर्व्यहार को लेकर सुर्खियों में है। इस क्लो नाम की टिकटॉकर पर अपने कुत्ते के साथ गलत बर्ताव करने का आरोप लगा है। क्लो की इस हरकत को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।

अपने पालतू डॉग के साथ दुर्व्यवहार को लेकर क्लो नाम की एक TikToker चर्चा में है। दरअसल क्लो ने अपने पालतू 'कुत्ते' को लाल रंग में रंग दिया। इसके चलते उस पर जानवर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। क्लो रेगुलर अपने हैंडल @danthebigreddog का यूज करके अपने ग्रेट पाइरेनीस डैंडी ( कुत्ते का नाम ) की क्लिप शेयर करती है। इसी कड़ी में उसने अपने डॉग को कलर से रंगते हुए एक क्लिप शेयर किया। इस क्लिप में उसने लिखा- 'मुझे पूरे स्ट्रीट में सबसे ज्यादा लाल रंग का बड़ा कुत्ता मिला!' क्लो की ये हरकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने डॉग को रंगने पर क्लो की जमकर क्लास लगा डाली।





Girl Did Something Weird with Dog People Expressed Anger