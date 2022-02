दुल्हन के सामने दोस्तों ने दूल्हे के साथ स्टेज पर किया कुछ ऐसा, वायरल हो गया वीडियो

शादी में दोस्तों के बिना मजा अधूरा रह जाता है। स्टेज पर दोस्तों की मस्ती ऐसा रंग जमाती है कि लोग कई साल बाद भी इसे याद रखते हैं। लेकिन एस दूल्हे के साथ दोस्तों ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया कि दुल्हन के सामने ही दूल्हे की बेइज्जती हो गई।

शादी के वक्त से ही दूल्हा और दुल्हन के बीच बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। यही वो वक्त होता है जब दूल्हा अपनी दुल्हन को प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन सोचिए जब उसके इस खास पल में उसके ही दोस्त दुल्हन के सामने कुछ ऐसा कर दें कि दूल्हे की बेइज्जती हो जाए। दरअसल कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला। जिसमें कुछ दोस्तों ने दुल्हन के सामने ही स्टेज पर दूल्हे की भारी बेइज्जती कर दी। अगर दूल्हे के दोस्त मस्ती-मजाक करते हुए नहीं दिखाई दिए तो फिर शादी सूनी-सूनी लगती है। ऐसे में दोस्तों का होना उतना ही जरूरी होता है, जितना दूल्हा-दुल्हन के परिवार का।

