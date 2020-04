लॉकडाउन में हार्दिक और क्रुणाल ने बिस्तर पर खेला Table Tennis, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) के बिग ब्रदर कुणाल पांड्या (Kunal Pandya) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा ही शानदार वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो बेहद अनोखा है क्योंकि इसमें दोनों भाई बिस्तर को टेबल टेनिस बोर्ड बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

क्रुणाल ने जैसे ही इस वीडियो को शेयर किया है वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। वीडियो शेयर करते हुए कुणाल ने कैप्शन में लिखा कि 'मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी बिस्तर के दोनों ओर खड़े हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए रबर की गेंद से टेबल टेनिस खेल रहे हैं।

#PandyaBros in action in a different sport 😏 @hardikpandya7 and I are always competitive with each other 🤪 Who do you think won this round? pic.twitter.com/4jjlatV15P