आखिरी गेंद से पहले हार्दिक पांड्या ने मनीष पांडे को कही ये बात, फैंस हो गए हैरान

नई दिल्ली: आईपीएल ( IPL ) के मैचों में कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ( Sunrisers Hyderabad ) और मुंबई इंडियंस ( Mumbai Indians ) के बीच खेले गए मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां हार्दिक पांड्या ने मनीष पांडे से कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये जानने की होड़ मच गई कि पंड्या ने क्या कहा।

कार चालक ने नहीं पहना था हेलमेट ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया इतने का चालान, रसीद हो रही है वायरल

दरअसल, आखिरी गेंद पर हैदराबाद को मैच जीते के लिए 7 रन चाहिए थे। मनीष पांडे बल्लेबाजी कर रहे थे और हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) गेंदबाजी। पांड्या ने आखिरी गेंद डालने से पहले मनीष को कुछ कहा। इसके बाद मनीष ने आखिरी गेंद पर सिक्स जड़कर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। वहीं स्टेडियम में ज्यादा शोर होने के कारण ये सुनाई नहीं दिया कि पांड्या ने क्या कहा। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि हार्दिक मनीष पांडे को स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद गुस्से में आकर पांडे ने सिक्स जड़ दिया। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल होने लगा।

@BCCI @IPL @mumbaiindians @mipaltan @hardikpandya7 @ImRo45 please can you clarify what is Hardik Pandya conveying to Manish Pandey before the last ball of the 20th over in 2nd innings. #MIvSRH @im_manishpandey pic. Twitter .com/26oKdnU6Mq