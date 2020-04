हर्ष गोयंका एक ट्वीट पर आगबबूला हुए धोनी के फैंस, लोग बोले फिर से माही को बनाना कप्तान

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) की टीम प्रतिबंध लगे होने की वजह से साल 2015 में आईपीएल ( IPL 2015 ) का हिस्सा नहीं बन पाई थी। इस दौरान धोनी ( Dhoni ) राइजिंग्स पुणे सुपरजाइंट्स ( Rising Pune Supergiant ) की कमान संभाल रहे थे।

साल 2016 में धोनी ( MS Dhoni ) की कप्तानी में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स नॉकआउट में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए 2017 के आधा आईपीएल खत्म होने के बाद पुणे फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लेते हुए धोनी की जगह स्टीव स्मिथ ( Steve Smith ) को टीम का कप्तान बना दिया था।

सोशल मीडिया पर छाई डलगोना कॉफी, जानें इसे कैसे बनाते हैं?

जिसके बाद फ्रेंचाइजी के मालिक हर्ष गोयंका ( Harsh Goenka ) को खूब आलोचना का सामना करना पड़ा था। एक बार 3 साल बाद वो फिर धोनी फैंस की नजरों में आ गए हैं। दरअसल हर्ष गोयंका ने कोरोनावायरस ( coronavirus ) को लेकर ट्वीट किया।

Next time you buy pune IPL team, always have @msdhoni as captain and not Steve Smith. https://t.co/wrNvdxmhg5