पिता के निधन के बावजूद भी निभाया अपना फर्ज, बिना छुट्टी लिए जनता की सेवा में लगे रहे कटक के डीएम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ दिनों में भारत में तेजी से अपने पांव पसारे है। इसकी का नतीजा है कि अभी तक भारत में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी कई लोग हमारे समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं।

दरअसल कटक ( Cuttack ) के जिलाधिकारी भबानी शंकर चैनी ( Bhabani Shankar Chayani ) ने पिता ( Father ) का निधन होने के बावजूद छुट्टी लिये बिना कोविड-19 ( COVID-19 ) के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।

कटक के जिलाधिकारी के पिता और पूर्व अधिकारी दामोदर चैनी का मंगलवार को निधन हो गया जबकि उनका बेटा शहर में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात था। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुब्रतो बागची ने भी कटक के जिलाधिकारी की सराहना की।

Deepest condolences to @CuttackDM who lost his father this morning. In an act of exemplary public service, Sri Bhabani Chayani continues to work without a single day leave during huge personal tragedy. #Odisha salutes his inspirational leadership@narendramodi#OdishaFightsCorona