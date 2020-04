घोड़े के साथ मज़ाक पड़ा महंगा, पड़ी ऐसी दुलत्ती कि मुंह के बल नीचे गिरा शख्स...देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिनों जानवरों के एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस बार एक घोड़े ( Horse ) का वीडियो वायरल ( Viral Video ) हो रहा है, जिसमें उसने एक शख्स से बदला लिया।

दरअसल ये शख्स घोड़े ( Horse ) को पीछे से छेड़ रहा था, फिर क्या था घोड़े ने तिलमिला कर ऐसी लात जड़ दी कि हर कोई वीडियो को देखकर हंस पड़ा। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांता नंदा ने शेयर किया है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है।

KARMA has no menu....

You get served what you deserve🙏🙏 pic.twitter.com/KjzxWcHnL7