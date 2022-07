19वीं सदी में अजीब था महिलाओं का पहनावा, एक साथ पहनने पड़ते थे कई कपड़े! वीडियो वायरल

महिलाओं के बारे में बात बहुत प्रचलित है, कि वे तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं। आम तौर पर उनके तैयार होने के लिए चीजें भी इतनी होती हैं कि समय लगना लाजिमी है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें 19वीं सदी में महिलाओं के पहवाने के बारे में बताया गया है।

महिलाओं को लेकर अकसर कहा जाता है कि उन्हें तैयार होने में बहुत समय लगता है। इसको लेकर कई चुटकुले भी बन चुके हैं, हालांकि कुछ हद तक ये सच भी है कि महिलाएं तैयार में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वक्त लेती हैं। लेकिन इस बीच महिलाओं के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताता है कि 19वीं सदी में महिलाओं का पहनावा कैसा था? इस वीडियो के जरिए ये भी बताया गया है कि, महिलाओं को ना सिर्फ तैयार में वक्त लगता था बल्कि काफी मुश्किल भी होती थी, क्योंकि एक साथ कई पकड़े पहनना पड़ते थे। जानते हैं क्या है पूरा मामला?

How Women Dressed In 19th Century Many Clothes Had To Be Worn Together Video Viral