हाथी की वायरल हो रही ये तस्वीर है कुछ अटपटी, जानें क्यों वन अधिकारी ने ट्वीट की यह फोटो

नई दिल्ली। भारतीय वन अधिकारी परवीन कासवान ने एक हाथी की तस्वीर ट्विटर ( Twitter ) पर साझा की है। इस तस्वीर से साफ़ होता है कि जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस विषय पर वैसे तो गंभीर चर्चा कभी नहीं होती। कई अभियानों के बाद भी यह जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण जटिल समस्य बना हुआ है।

वन अधिकारी परवीन कासवान ने ट्वीट कर लोगों को चेताया है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे हमें और हमारे आसपास के जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है।

When cities expand, our dump yards also expand. #Forest land seems easy target for them.



This is what our plastic & other waste is doing to wildlife. A marvellous creature on human waste. PC- TN43 FB. pic.twitter.com/wWzBDmMv4n