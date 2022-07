भारतीय युवक ने 18 महीने में घर पर ही बना डाला Airplane, अब परिवार के साथ करता है दुनिया की सैर

हुनर और प्रतिभा के दम पर दुनियाभर में भारतीय देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई क्षेत्र क्यों ना हो भारतीय किसी से पीछे नहीं है। ऐसे ही एक भारतीय युवक ने घूमने के लिए घर में ही एयरप्लेन बना डाला। खास बात यह है कि इसको बनाने में उसे सिर्फ 18 महीने लगे।

दुनियाभर में भारतीय अपने हुनर और प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही भारतीय इंजीनियर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। दरअसल पत्नी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए शख्स को 2-सीटर एयरोप्लेन किराए पर लेना पड़ता था। ऐसे में उसका समय और धन दोनों ज्यादा खर्च हो रहा था। लिहाजा इस शख्स ने घर में एयरोप्लेन बना डाला। खास बात यह है कि अब इस एयरोप्लेन में ये शख्स अपने परिवार के साथ दुनियाभर की सैर कर रहा है। मूल रूप से केरल के रहने वाले अशोक अलीसेरिल थामारक्षन आमतौर पर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए दो सीटर प्लेन किराए पर लेते थे। लेकिन बच्चे होने के बाद उनका परिवार बढ़ गया, ऐसे में उन्होंने घर पर ही चार सीटर प्लेन बना दिया।

Indian Man Tour Many Countries with Family In His Home Build Four Seater Airplane