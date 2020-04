2 किमी लंबी मालगाड़ी ट्रेन एनाकोंडा ने बटोरी सुर्खिया, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) ने हमेशा आपदा के वक़्त में लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया है। इस बात से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि लॉकडाउन बढ़ने के कारण 3 मई, 2020 तक पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर नहीं दौड़ेगी।

इस बीच IRTS ने ट्विटर पर इसकी एक क्लिप साझा की। जिसके बाद SECR की प्रसिद्ध एनाकोंडा ट्रेन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना उसमें रेलवे की प्रसिद्ध एनाकोंडा ट्रेन को देखा जा सकता हैं, जिसे कि दुनियाभर में उसकी लंंबाई की वजह से पहचाना जाता है।

#RailGyan

Anaconda is a 2 Km long train formed by joining 3 Goods trains. It uses technology where leading engine controls the whole train.



Its cost-effective, saves man-power & eases congestion on the track.



Can you guess the number of wagons in this video?#IRTSMovingIndia pic.twitter.com/y5NNntiru2