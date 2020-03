Coronavirus की ‘कॉलर ट्यून’ से त्रस्त हुए लोग, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस अब तक 60 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं भारत में इससे जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली और तेलंगाना में कोरोनावायरस (coronavirus) से जुड़े मामले सामने आए थे। लेकिन भारत के कुछ लोगों इस कोरोनावायरस से ज्यादा कोरोना वाली रिंगटोन ने तंग कर रखा है। दरअसल, भारत सरकार ने कोरोनावायरस (coronavirus) की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कॉलर ट्यून का उपयोग किया है। आप जब भी किसी को फोन लगाते हैं तो फोन की घंटी की जगह कोरोना वायरस (Coronavirus audio message ) से बचने वाली कॉलर ट्यून सुनाई देती है। इस कॉलर ट्यून को सुन-सुन कर लोग त्रस्त हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

चीन वाले Corona virus से परेशान हैं

और

हम यहां Corona की Caller Tune से 😆🤣😆 — Bilal Ahmad (@joinbilalahmad) March 11, 2020

Precaution for Corona virus caller tune exist

Le: every Indian be like #coronavirusindia pic.twitter.com/EFCAaZ8akT — Sparsh Khindawat (@Sparshkhindawat) March 11, 2020

Iam actually worried about caller tune and whatsapp messages of corona virus than corona virus itself.#coronavirus #Corona #coronavirusinindia — Obaid Qureshi (@0baiddd) March 11, 2020

Me listening to corona virus caller tune 100th time because that bastard isn't answering



Me: pic.twitter.com/BxkXt19cmM — Rayan fayaz (@RayanFayaz) March 11, 2020

और ...तो...और ....'

'Corona virus 'से इतना ख़ौफ़ नहीं ...

जितना सरकार ने ' caller tune ' से डरा रखा है ....

😎😎 — A. N. Singh Chauhan (@chauhan_amar) March 10, 2020

when I Call Someone And Say "Hello Kon"



Every Time Corona Virus Alert Caller Tune To Me : - pic.twitter.com/lBH2rY5IeV — Ayush Pandit (@BladeRunerz) March 11, 2020