इजरायल में एक शहर की स्ट्रीट का नाम रखा गया टैगोर, सोशल मीडिया पर खुशी से झूमे उठे लोग

नई दिल्ली। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ( Rabindranath Tagore ) के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। टैगोर के जन्मदिन के मौके पर इजरायल सरकार ( Israel Government ) ने उन्हें खास सम्मान देते हुए वहां के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है। इजरायल में टैगोर को यह सम्मान मिलने पर हर भारतीय गर्व कर रहा है।

We honor #RabindranathTagore today and every day, as we named a street in Tel Aviv in memory of his valuable contribution to mankind. pic.twitter.com/ZH826Ot0aP — Israel in India (@IsraelinIndia) May 7, 2020

Thanku israel.u r, will be a true friend always 🙏🙏🙏 — Poornima (@Poornim53171329) May 7, 2020

इजरायल इन इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर की याद में तेल अवीव ( Tel Aviv ) की स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर रखा गया है। साल 1961 में तेल अवीव नगर पालिका ने टैगोर के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम रखने का फैसला किया था।

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये जानकारी साझा की गई तो भारतीय लोग खुशी से झूम उठे। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, नोबेल पुरस्कार के विजेता रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन इजरायल के तरफ से यह विशेष सम्मान हम सभी को बेहद पसंद आया।