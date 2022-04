बेडरूम में लेटे-लेट इस शख्स ने डेढ़ साल में कमा लिए 20 लाख रुपए, जानिए कैसे

इंसान में टैलेंट है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता> प्रतिभा के दम पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जरूरत पड़े तो घर बैठे अपने बेडरूम में लेटे लेटे ही लाखों रुपए कमा सकता है। कुछ ऐसा ही एक युवक ने कर दिखाया है। उसने महज 18 मरीनों में ही अपने बेडमरू में लेटे-लेटे 20 लाख रुपए कमा लिए।

प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप में टैलेंट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो भूखे नहीं रहेंगे। बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक युवा ने कर दिखाया है। इस युवक ने अपने बेडरूम से लेटे लेटे ही लाखों रुपए कमा लिए। उसकी इस प्रतिभा के बारे में जिसने सुना हो हैरान रह गया। ये सफलता की कहानी लिखी है यूके में रहने वाले 17 साल के सैम बेजर ने। सैम ने मात्र 18 महीने में अपने बेडरुम से करीब 20 लाख रुपए कमा कर हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है। 17 वर्षीय सैम भले ही लखपति बनाकर चर्चा में आ गया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने भी कड़ी मेहनत की है। उसके लिए लाइफ आसान नहीं थी।

