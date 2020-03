नकली बंदर को असली समझ बैठे लंगूर, मनाने लगे उसकी 'मौत' शोक... देखें Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नया वीडियो सुर्खियों में छाया रहता है। ऐसा ही एक ओर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लंगूरों ( Langurs ) के झुंड को पेड़ पर एक बंदर दिखा। बंदर ( Monkey ) को देखते ही लंंगूरों का झुंड उसके पास आकर बैठ गए। क्लिप में दिखाया गया कि लंगूर बंदर की मौत का शोक मना रहे हैं।

लेकिन असल में इसके पीछे की हकीकत कुछ ओर ही है। वीडियो ( Video ) में देखा जा सकता है कि लंगूरों के झुंड को पेड़ पर नकली बंदर दिखाई देता है। बंदर को देखते ही उसके पार जाकर एक लंगूर जाकर उसकी पूंछ खींचने लगता है। एक लंगूर देखता है कि उसकी पलकें झपक रही हैं, वो पास आकर उसको पकड़ लेता है। इतने में ही बंदर धड़ाम से नीचे गिर जाता है।

When the animals exhibit such compassion,it’s difficult to understand how humans can kill each other🙏🏼 pic.twitter.com/X2AY6F5bE5