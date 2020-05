गाय ने तेंदुए को दिया मां का प्यार, रोज़ रात को आता था मिलने

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social media) पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक तेंदुआ (Leopard ) गाय (Cow) की गोद में बैठा नजर आ रहा है। इस अनोखी तस्वीर को आईएफएस ऑफिसर सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर पर शेयर पोस्ट किया है।

लॉकडाउन में समय काटने का शख्स ने ढूंढा नायाब तरीका, बेडरूम में लगाई 42.2KM की दौड़

Prey & predator together🙏



Hunter & the hunted in the same frame and cuddling each other! For several nights, the leopard visited the cow, who treated it as its own calf. Old one.



Credit;Rohit Vyas at

Antoli village in Vadodara. pic.twitter.com/DBOK1BnolL