मरने से पहले मनुष्य की आंखों के सामने नजर आने लगता है पूरा जीवन- रिसर्च

मृत्यु से पहले हमारे दिमाग में क्या विचार होते हैं? आँखों सामने जीवन का कौनसा पल आता है? हाल में हुए एक अध्ययन में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

जब मनुष्य मरता है तो उसके मस्तिष्क में क्या चलता है? उसके मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं ? उसकी आँखों के सामने क्या फ्लैशबैक आता है? सभी के मन में कई सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं थे। मरने से पहले शरीर में क्या बदलाव होता है या उसके मस्तिष्क में क्या बदलाव होता जैसे न जाने कितने ही सवाल सभी के मन में यही सवाल आता है। अब एक अध्ययन में ऐसे ही एक सवाल का जवाब सामने आया है जिससे पता चला है कि मरने से पहले मनुष्य की आँखों के सामने उसका पूरा जीवन नजर आने लगता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये वास्तविकता है जो अब अध्ययन में भी सामने आया है। इसका पता वैज्ञानिकों ने एक मरते हुए मस्तिष्क की पहली रिकॉर्डिंग के जरिए किया है। जर्नल फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में इस अध्ययन के बारे में प्रकाशित किया गया है।

Life may actually flash before your eyes before death, Claims Study (PC: Medium)