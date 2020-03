अचानक भीड़ की ओर दौड़ा शेर, दहशत में तितर-बितर हुए लोग

नई दिल्ली। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ( IFS Officer ) सुशांता नंदा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में लोग जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। 7 सेकंड के इस वीडियो को अब तक करीब 6500 से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

इस वीडियो ( Video ) में दिख रहा है कि शेर अचानक से भीड़ की ओर दौड़ रहा है और भीड़ में खड़े लोग जान बचाकर इधर-उधर भाग रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने वाले वन विभाग के अधिकारी सुशांत नंदा ( Susanta Nanda ) ने लिखा, आप ऐसी सहिष्णुता भारत के अलावा कहां पाएंगे ?

Imagine someone charging at you at 80kmp 🤔🤔

Even Usain Bolt can’t escape( Average speed-38kmp)from a charging lion. In such a situation, where will u find tolerance for each other other than India? Video from Madavpur village of Gujurat( VC-SM) pic.twitter.com/PLyOMq6oDv