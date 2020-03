छोटे उस्ताद के हाथ धोने के तरीके पर फिदा हुई जनता, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हर कोई अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। एक ओर जहां सरकार लोगों को तमाम जरूरी कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। वहीं कुछ लोग अपने खास अंदाज में इस खतरनाक वायरस से निपटने के तौर-तरीकों के बारे में बता रहे है।

इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में ऊटी के छोटे से गांव के रहने वाले इस बच्चे ने लोगों को साफ सफाई का जो पाठ पढ़ाया उसे देखकर हर कोई छोटे उस्ताद की तारीफ कर रहा है। इस 20 सेकेंड के वीडियो में बच्चा लोगों को हाथ धोने की सलाह दे रहा है।

Met this amazing kid in an interior village in Ooty who perfectly explained the hand washing technique to keep safe from the virus. So heartening to see this simple but most important message reaching even remote corners in the fight against #COVID19 #Nilgiris #COVID2019india pic.twitter.com/GN6U2nTOjX