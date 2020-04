महेश भूपति की भतीजी ने कहा - गो कोरोना वायरस', वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति ( Mahesh Bhupathi ) ने अपनी प्यारी भतीजी का बड़ा ही क्यूट सा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो ( Video ) में महेश भूपति की 2 साल की भतीजी 'गो कोरोनावायरस" ( coronavirus ) कहते हुए नजर आ रही हैं।

लॉकडाउन की वजह से प्रेमी जोड़े ने घर पर ही रचाई शादी, ऑनलाइन सूट पहनकर समारोह में हुए शरीक मेहमान

वीडियो में बच्ची से पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है तो उसने जवाब देते हुए कहा कि 'सभी दुकान बंद है', वह शॉपिंग के लिए बाहर भी नहीं जा पाती और न ही बॉस्केटबॉल। यह कहते हुए वह चुप हो जाती है। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या कहना चाहती हैं तो एक बार फिर से बोलती है 'गो कोरोनावायरस'।

My 2 year old niece has had just about enough !! Yet has made us all smile all morning 😍😍 #Aleya #ABC #lockdown pic.twitter.com/otmHpwbiT6