कबूतर को लात मारने की कोशिश में धड़ाम से गिरा शख्स, देखें वीडियो

कबूतर को लात मारने की कोशिश में धड़ाम से गिरा शख्स, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Dec 26, 2023 11:12:57 am Submitted by: Tanay Mishra

Trying To Kick A Pigeon Goes Wrong: जानवरों और पक्षियों को परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर कई बार ऐसा करना लोगों को भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जो एक कबूतर को लात मारने की कोशिश करता है।

Man falls down while trying to kick a pigeon