पीएम मोदी की अपील के बाद सोशल मीडिया पर हुई Memes की बौछार, लोगों ने दिए कमाल के रिएक्शन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने आज सुबह 9 बजे देश के नाम वीडियो मैसेज के जरिए एक संदेश साझा किया। इस संदेश में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ( pm modi ) ने भारतवासियों को एकजुटता दिखाने की सलाह दी।

रोहित की बेटी समायरा ने बुमराह के बॉलिंग एक्शन की नकल कर जीता लोगों का दिल..देखें वायरल वीडियो

पीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे देश के सभी लोग अपने घरों की लाइट बंद कर देंगे, और अपने घर की खिड़की या दरवाजे पर आकर दीया, मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाएंगे। पीएम के संबोधन के बाद #ModiVideoMessage, #9Baje9Minute, #PM Modi ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा।

पीएम मोदी की अपील के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। मीम्स शेयर करते हुए लोग बता रहे है कि वो 5 अप्रैल को रात 9 बजे किस तरह से प्रकाश करेंगे। लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं कि हर कोई इन्हें देखकर हंसी के मारे अपना पेट पकड़ लेगा।

कोरोना के डर की वजह से गांव में घुसने नहीं दिया तो बुजुर्ग ने नाव को बनाया अपना आशियाना

People in there balconies #9baje9minute . pic.twitter.com/9pzd0I1K95

Myself & my Boys ....at 9pm on 5th April.😃😃😃#9Baje9minute . #DiwaliAgainstCorona . pic.twitter.com/rWhtkFXGwN