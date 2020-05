सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुके थे दुल्हन के मां-बाप, पुलिस ने निभाया उनका फर्ज

नई दिल्ली। कोरोना के तेजी से बढ़ते कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन ( Lockdown ) का विस्तार 17 मई तक के लिए किया गया है। इस लॉकडाउन में देश की पुलिस ( Police ) का एक अलग चेहरा देखने को मिला है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

अबकी बार नागपुर पुलिस ( Nagpur Police ) ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल दुल्हन के माता-पिता इस दुनिया में नहीं थे। वहीं लॉकडाउन की वजह से कई रिश्तेदार भी शादी में नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में नागपुर पुलिस के जवानों ने शादी में शिरकत करके सुर्खियां बटोर ली।

The bride's parents had passed away. There was no one from her family to attend her marriage due to movement restrictions.

