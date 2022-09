Optical Illusion: इस प्यारी सी फैमेली की तस्वीर में छिपी है बतख, चमगादड़ और तितली, 99 फीसदी ढूंढने में हो गए फेल

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा। इन दिनों आंखों को धोखा देने वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए दिमाग की कसरत तो होती है साथ ही आपके आईक्यू लेवल को भी आसानी से परखा जा सकता है।

कई बार हम जो देखते हैं तो वो होता नहीं है, लेकिन जो होता है वो पहली नजर में दिखाई नहीं देता है। इसी को कहते हैं आंखों का भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर पसंद की जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप ना सिर्फ दिमाग की जबरदस्त कसरत होती है, बल्कि आप अपना आईक्यू लेवल और यहां तक की पर्सनालिटी के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। इसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है, इस तस्वीर में आपको तीन जानवरों को ढूंढकर दिखाना है।

