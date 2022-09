Optical Illusion: इस Halloween Party में छिपा है चोर, सात सेकेंड में खोज लिया तो आपके पास है जासूस जैसी नजर

पार्टियों में तो आप कई बार जाते होंगे। हॉलोविन थीम पर भी कई बार पार्टियों आयोजित की जाती हैं। ऐसी ही एक पार्टी में एक चोर घुस आया है। आपको ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटो में इस चोर को ढूंढ निकालना है।

पार्टियां ऐसे मौके होते हैं जब लोग एक साथ आते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन ऐसी ही पार्टी में अगर कोई चोर घुस आए तो खुशी और मौज का ये वक्त बेकार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पार्टी और चोर की बात क्यों हो रही है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें काफी पसंद की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके दिमाग की कसरत तो कराती ही हैं, साथ ही आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट भी बखूबी लेती हैं। आपको ऐसी ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में हॉलोविन पार्टी चल रही है, लेकिन इस पार्टी में घुस आया है एक चोर।

Optical Illusion Can you spot the thief in this Halloween party In seven seconds