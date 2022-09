Optical Illusion: घास में छिपा बैठा है खूंखार टाइगर, 7 सेकेंड में खोज लिया तो बन जाएगा रिकॉर्ड

अगर आपको पहेलियां सुलझाना पसंद है तो आपके लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में आपको खोज निकालने है खूंखार टाइगर।

आप सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं और पहेलियां सुझलाने का शौक रखते हैं तो या फिर आपको लगता है कि, आपके पास दूसरों से बेहतर दिमाग और नजरें हैं तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है। इन तस्वीरों की खासियत है कि ये दिमाग को कंफ्यूज तो करती ही हैं, साथ ही आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट भी हो जाता है। बहुत से लोग इन तस्वीरों की पहेली को घंटों तक सॉल्व करने में लगा देते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें तुरंत सॉल्व कर लेते हैं।

ऐसी ही एक तस्वीर में आपके लिए बड़ी चुनौती है। इस तस्वीर में आपको जंगल का एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा। हरी-हरी घास के बीच एक खूंखार टाइगर छिपा बैठा है। ये अपने शिकार के लिए घात लगाकर कर बैठा है, बस आपको इसी चीते को ढूंढना है। लेकिन असली चैलेंज यह है कि इसे ढूंढने के लिए आपके पास महज 7 सेकेंड का समय बचा है।

