इस तस्वीर में कितने ब्लैक डॉट्स हैं? बड़े-बड़े जीनियस भी इस Optical Illusion के आगे सिर खुजा रहे

Optical Illusion: देखें ये तस्वीर और बताएं आपको कितने ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं? यदि आप पूरी संख्या बताने में हुए सफल हुए तो आपका दिमाग औरों से है काफी तेज...

अक्सर आप इंटरनेट पर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें देखते होंगे। कुछ ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज काम करता है या आप कितने जीनियस हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जिसे आप जितना ध्यान से देखते हैं उतने ही कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर इंटरनेट पर देखने को मिल रही है जिसे देख बड़े से बड़े जीनियस भी अपना सिर खुजाने लगे। इसे देख आपका दिमाग भी चकरा जाएगा।

Optical Illusion:How many black dots can you find? only genius will find all at once (Source: Twitter)