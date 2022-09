Optical Illusion: दिमाग चकरा देनी वाली इस तस्वीर में छिपा है कैदी का चेहरा, ढूंढ लिया तो लाजवाब है आपका IQ लेवल

एक ऑप्टिकल भ्रम किसी वस्तु या ड्राइंग या लोगों की दिमागी झुकाव, गहराई से आकर्षक और आकार बदलने वाली छवि है, जो चीजों को समझने के लिए आपके दिमाग को चुनौती देता है। शारीरिक और संज्ञानात्मक भ्रम जैसे कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें होती हैं।

ऑप्टिकल भ्रम भी मनोविश्लेषण यानी आपकी सोच को समझने या आंकलन करने का एक हिस्सा हैं, क्योंकि वे इस तरह की तस्वीरें आपकी समझने की क्षमता, व्यवहार और व्यक्तित्व से लेकर आपके आईक्यू स्तर को परखने में भी मददगार होती है। आप चीजों को कैसे देखते हैं। इन तस्वीरों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपकी दिमाग काम करता है या फिर आपके पास है दूसरों से ज्यादा पैनी नजर, जो चीजों को करीब से या फिर बारीकी से परखने में मददगार है।





Optical Illusion To Test Your IQ Find Where is Jailers Prisoner hiding?