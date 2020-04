महाभारत में लोगों ने ढूंढ निकाला ‘कूलर’, सोशल मीडिया पर आ गया भूचाल

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) के दौरान टीवी पर ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ ( Ramayana and Mahabharata ) को जमकर देखा जा रहा है। इनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि इन शोज से हर एक एपिसोड़ के बाद सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े कई मीम्स ट्रैंड करने लगते है।

लॉकडाउन में हार्दिक और क्रुणाल ने बिस्तर पर खेला Table Tennis, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

इस बार तो कुछ बड़ा ही मजेदार वाकया हुआ। दरअसल एक शख्स ने ‘महाभारत’ ( Mahabharata ) के किसी सीन में ‘कूलर’ खोज निकाला बस फिर क्या थे सोशल मीडिया पर तहलका मचना तय था। एक शख्स ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फोटो इंटरनेट पर डाल दी।

Starbucks cup in GOT is nothing as compared to the cooler for Bhisma Pitamaha in #Mahabharat 🙏🏻 pic.twitter.com/2uJUNItnzK