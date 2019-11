पायलट ने यात्रियों से भरे विमान को घास के मैदान में उतारा, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

नई दिल्ली: आपने कई बार सुना होगा कि किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिग की गई, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी विमान को घास के मैदान पर उतारा गया हो। शायद नहीं, लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी काफी वायरल ( viral ) हो रहा है।

Major air mishap averted with GoAir at bengaluru Aiprort on 11th November, aircraft landed outside the runway due to bad weather.All passengers safe. Crew was grounded and Directorate General of Civil Aviation(DGCA) has launched investigation. pic.twitter.com/4vVc8GvPAR

दरअसल, नागपुर से 180 यात्रियों को लेकर आ रहा एक विमान बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिग के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा। अचानक लैंडिंग करते समय विमान रनवे से हटकर पास के घास के मैदान पर चला गया। हालांकि, पायलट में समझदारी दिखा और फिर टेक ऑफि कया और विमान को हैदराबाद में उतारा गया। बताया जा रहा है कि ये हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। वहीं सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

Yes the flight missed the runway but it didn't land there ... The pilot saved us by taking off and ultimately landing in Hyderabad. I was on that flight. pic.twitter.com/u8ha2HVX1k