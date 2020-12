पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि अगले कुछ हफ्तों में भारतीय निर्माता बहुप्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। उन्होंने इस बात के भी पर्याप्त संकेत दिए कि भारत स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों का उपयोग करेगा क्योंकि उसने सस्ते लेकिन प्रभावी टीकों के बारे में बात की थी। मॉडर्ना और फाइजर दोनों वैक्सीन, भारत की संभावित वैक्सीन की तुलना में बहुत अधिक महंगे हैं।

इस बैठक के बाद आयोजित अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी वरिष्ठ साथियों का बहुत-बहुत आभार! इस चर्चा में आपने जो विचार व्यक्त किए, जो सुझाव दिए, मैं समझता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है, वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मज़बूती से हम आगे बढ़ रहे हैं।"

पीएम ने आगे कहा, "इस बारे में बीते दिनों मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमों से काफी देर तक बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से मिलने का भी मौका मिला है। और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है।"

भारतीय वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने बताया, "अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहें हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "हमारे भारतीय मैन्यूफैक्चर्स ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रहकर के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कसके तैयार बैठे हैं। करीब-करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन्स हैं जो ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं और जिनकी मैन्यूफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग-अलग वैक्सीन्स का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है।

वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में वो बोले, "एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।"

