पुलिस डॉग्स ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) ने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई हुई है। इस मुसीबत की घड़ी में भी कोरोना वॉरियर्स इस खतरनाक वायरस से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। दुनियाभर के फ्रंट लाइन वर्कर्स ( Frontline Workers ) कोरोना को फैलने से रोकने रोकने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

The Police Dogs salutes all the #COVIDWarriors and #frontlineworkers and sends love and respect to all the Heroes staying Home #StayAtHome during the #lockdown2020 Stay safe all of you. #FlattenTheCurve #SlowTheSpread by wearing #Masks #Social_Distancing and #handwashing pic.twitter.com/zvShQ6046C

इसलिए हर कोई इन जांबाजों के हौसले को सलाम कर रहा है। इन्हीं फ्रंट लाइन वर्कर्स की हौसलाफजाई के लिए कोलकाता पुलिस के डॉग्स ( Dogs ) ने ऐसा काम किया हैं। जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा हैं। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में कोलकाता पुलिस के डॉग्स कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं।

इंटरनेट ( Internet ) की दुनिया में जैसे ही ये तस्वीरें पहुंची तो इन्हें देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आईपीएस ( IPS ) नीलू शेर्पा ने इन फोटो के कैप्शन में लिखा, ‘यह पुलिस डॉग्स सभी कोरोना वॉरियर्स ( Corona Warriors ) और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम कर रहे हैं।

Respect to all frontliners who are working vigorously at these pandemic time.

Salute to all and madam you too take care and be safe while performing the duties and also safeguard and guide all the frontliners too 😊

Lots of respect,care & support ✊🏻

Jai Hind 🇮🇳