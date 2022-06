दुनिया का सबसे अमीर गांव, यहां हर शख्स की सैलरी 80 लाख रुपए

जब कभी भी किसी गांव की बात आती है तो जहन में उसकी एक ही तरह की छवि सामने आती है। मिट्टी के मकान, चौपाल, कच्ची सड़कें और कुएं। लेकिन क्या आपको पता है कि, दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जो शहरों से ज्यादा धनवान है। यहां लोगों का वेतन 80 लाख रुपए है।

जब कभी हम गांव का नाम सुनते हैं तो शहर के मुकाबले यहां कम सुविधाओं के साथ ही झोपड़ी, कच्चे मकान, टूटी-फूटी सड़कें, खेत-खलियान जैसे छव हमारे जहन में आ जाती है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि गांव भी हाईटैक हो सकते हैं या फिर ग्रामीणों की कमाई शहर में रहने वालों के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर गांव कौन सा है? ये अमीर गांव किस देश में है। अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे अमीर गांव के बारे में, जहां लोगों की सैलरी 80 लाख रुपए तक है। ये गांव भारत में तो नहीं है ,लेकिन इस गांव के आगे भारत के कई बड़े शहर भी फीके पड़ जाते हैं।





Richest Village In The World Is Huax At China