वैज्ञानिकों ने बनाई गजब की टी-शर्ट: बताएगी आपकी हार्टबीट, जानिए खासियत

दुनिया में रोजाना कुछ ना कुछ अनोखा रिसर्च होता रहता है। इस रिसर्च में वैज्ञानिक कुछ ऐसी खोज ला देते हैं, जो हमारे आम जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के लिए एक ऐसी टी-शर्ट विकसित करने का दावा किया है, जो हमारी हार्टबीट सुनने में सक्षम है।

