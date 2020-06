भारत में वैज्ञानिकों ने खोजा Coronavirus का दूसरा रूप, बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा

नई दिल्ली।

coronavirus देशभर में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना मामलों की कुल संख्या 2 लाख को भी पार कर चुकी है। जबकि, 6 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,304 नए मामले सामने आए हैं।

वहीं, एक दिन में 260 मरीजों की जान गई है। पहली बार संक्रमण ( Coronavirus Outbreak ) के मामले 9 हजार के पार गए हैं। इसी बीच अब CCMB के वैज्ञानिकों ( Scientist ) ने भारत में कोरोना के दूसरे रूप ( Form of Covid-19 ) को खोजकर चिंता और बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है यह तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैल रहा है।

Here is a fresh preprint on genome analysis of SARS-CoV2 spread in India. The results show that a distinct cluster of virus population, uncharacterized thus far, which is prevalent in India - called the Clade A3i. (1/2)https://t.co/zoTiBf0nVF pic.twitter.com/wnb90tYNdw