महाराष्ट्र में कोरोना का उछालः पिछले 24 घंटे में 122 लोगों ने गंवाई जान, मुंबई में 49 मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। देशभर में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा असर अभी भी महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ) में देखने को मिल रहा है। यहां पर कोरोना वायरस ने अपनी चाल और तेज कर दी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) की दस्तक के बीच महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 लोगों ने घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई ( Corona Death ) है। एक दिन में जान गंवाने का ये अब का प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन 122 लोगों की मौत के साथ महाराष्ट्र में अब तक मरने वालों की संख्या 2587 पहुंच गई है।

2560 more #COVID19 cases & 122 deaths reported in Maharashtra today. The total number of cases in the state is now at 74860, including 2587 deaths. 32329 patients recovered so far: State Health Department pic.twitter.com/ev4weK99uW