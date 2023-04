चलती कार से बाहर निकलकर इतराना पड़ा लड़की को भारी, देखें वीडियो

चलती कार से बाहर निकलकर इतराना पड़ा लड़की को भारी, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Apr 26, 2023 04:35:20 pm Submitted by: Tanay Mishra

Showing Off Through A Moving Car Goes Wrong: दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के सामने इतराना काफी पसंद होता है। पर कई बार उनकी इतराहट उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ जो चलती कार से बाहर निकलकर इतरा रही थी।

Girl showing off through moving car learns lesson