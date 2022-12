यह महिला बैठे-बैठे बन जाती है पत्थर! जानते हैं क्यों?

कनाडा कि रहने वाली एक गायिका ने अपने दुर्लभ बीमारी को लेकर जानकारी दी है। इस बीमारी के लक्षण चौंका देने वाले होते हैं। इस बीमारी के कारण इंसान बैठे-बैठे जाम हो जाता है और हिल नहीं पाता। गायिका ने बताया कि इस बीमारी के कारण उन्हें अब सड़क पार करने से भी डर लगने लगा है।

Singer Celine Dion diagnosed with rare disease that's turning her into a 'human statue'