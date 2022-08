असली बाहुबली! कभी सोफा-बेंच, कभी ट्रैक्टर के टायरों से करता है कसरत

सोफा, बेंच और ट्रैक्टर के भारी टायर से एक्सरसाइज़

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक आदमी बहुत ही भारी वजन उठा रहा है। वीडियो में शख्स कभी सोफा उठाकर तो कभी ट्रैक्टर का टायर उठाकर वर्कआउट कर रहा है। इसके अलावा वह कई भारी सामान उठाकर वर्कआउट करता है। जिसको देखकर आंखों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। उसे वर्कआउट करते देख ऐसा लगता है कि उसके लिए जिम के सारे उपकरण बेकार हैं, क्योंकि उसके पास चीजों में उतनी ऊर्जा नहीं है।





