बच्चे ने गाया ऐसा गाना कि हर कोई रह गया दंग..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना ( coronavirus ) की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन ( Lockdown ) किया गया है। इस दौरान कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देशभर के मजदूर लॉकडाउन की घोषणा होते ही अपने-अपने घरों की तरफ पैदल ही चल पड़े।

हजारों किलोमीटर लम्बें सफ़र पर निकले इन मजदूरों ( Laborers ) के पेट में खाना तक नहीं था, बस अपने घर सही सलामत पहुंचने की एक उम्मीद बाकी थी। इसी वाकये से जुडे एक बच्चे का वीडियो ( Video ) सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया।

Kai nakhreya de naal khaande,

Kai bhukhe maran wichare.

~ While some die of starvation, others are picky about what they eat.

