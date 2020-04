घर से बाहर जा रहे थे पापा, बेटी ने याद दिलाया पीएम का संदेश-'सोशल मीडिया पर छाया Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को घर से बाहर जाने से मना कर रही है। छोटी लड़की के इस वीडियो ( Viral Video ) की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।

अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh ) के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ( Pema Khandu ) ने इस वीडियो को अपने ट्वीटर से शेयर किया है। वीडियो में दिख रही बच्ची पापा को पीएम नरेंद्र मोदी के नागरिकों को 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की याद दिलाती है।

Watch the reaction of a daughter when her father pretends to leave for office. She blocks the door and reminds her father of PM @narendramodi Ji's appeal to stay indoor. Who better understands the importance of #lockdown to fight #coronavirus than this little girl from Arunachal. pic.twitter.com/gAwvxxCU5u