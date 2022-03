फ़्रांस में मिला कई फीट लंबा 'सांप का कंकाल', वीडियो देख हैरान हुए लोग, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर एक गूगल मैप पर सर्च की गई एक अजीब चीज की वीडियो वायरल हो रही है। ये एक सांप का कंकाल है। इसे टिकटोक पर एक यूजर ने शेयर किया था जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। जांच में जब इसकी वास्तविकता सामने आई तो सभी हैरान रह गए।

Google Map पर यदि आप ढूँढने निकलें तो आपको एक से बढ़कर एक अजीब और अद्भुत चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये अक्सर चर्चा का विषय भी रहीं हैं। इस बार भी एक तस्वीर काफी चर्चा में हैं। इसके पीछे का कारण तस्वीर में दिखाई दे रहा 30 मीटर लंबा सांप का कंकाल। इससे जुड़ा वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। पर जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई।

Truth behind 'giant snake skeleton' seen in France, Watch Video