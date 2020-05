रिपोर्टर लाइव टीवी शो में दे रही थी न्यूज, पीछे से भिड़ बैठी दो बिल्लियां... देखें Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर एक बड़ा ही मजेदार वीडियो वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। ये वीडियो इतना दिलचस्प है कि आप भी इसे देखकर हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस वीडियो की खूब तारीफ हो रही है।

यह वीडियो फिलीपींस ( Philippines ) की पत्रकार का है। डोरिस बिगॉर्निया ( Doris Bigornia ) के साथ लाइव टीवी के दौरान ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरत में ड़ाल दिया। पत्रकार लाइव टीवी पर खबर दे रही थीं, तभी पीछे दो बिल्लियों आपस में भिड़ गई।

दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं हवा में झूलता हुआ 70 खंभों वाला लेपाक्षी मंदिर, जानें वजह

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो के 2 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं। डोरिस बिगॉर्निया फिलीपींस के एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले रही थीं, तभी उनकी दो बिल्लियों ( Cats ) की लड़ाई हो गई।

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG