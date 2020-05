दो जिराफ खूंखार तरीके से आपस में भिड़े, वीडियो देख सहम गए लोग..देखें Viral Video

नई दिल्ली। अक्सर जब भी हम कुछ नया देखते हैं तो उसके बारे में थोड़ी देर तक सोचते जरूर है। कई बार कुछ दृश्य देखने के बाद हमारे जेहन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। इस दुनिया में बेहद कम लोगों ने दो जिराफ ( Giraffe ) को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा। इसी फाइट का एक दुर्लभ वीडियो आपको कुछ ऐसा ही सोचने पर मजबूर कर देगा।

जब दो जिराफ आपस में लड़ते हैं तो उनकी इस लड़ाई को देखकर कोई भी सहम जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जिराफ की लड़ाई का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रामेन ने शेयर किया है।

सुधा ( Sudha ) ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘आपने कभी जिराफ को लड़ते देखा है, देखिए उन्हें एक-दूसरे से आपस में लड़ते हुए।’ इस वीडियो ( Video ) को खबर लिखे जाने तक 22 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। हर कोई इस वीडियो को देखकर दंग रह गया।

I am thinking of giving this kind of fight a 'name'.

✓ Neck to Neck fight

Or something interesting may be...