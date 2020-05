कीचड़ में जमकर नहाया हाथी का बच्चा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों जानवरों ( Animals ) का कोई न कोई वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा होता है। ऐसा ही एक वीडियो ( Video ) इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में खूब धूम मचा रहा है। यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह छोटा सा हाथी बड़े मौज के साथ कीचड़ वाले पानी में नहाता हुआ नजर आ रहा है।

Anything and everything involving a baby elephant is certified cuteness...this is fact. https://t.co/ltuZwIeXSC