एक्स-रे करवाने हाथी पहुंचा अस्पताल, उसकी समझदारी देख लोग हो रहे हैरान

सोशल मीडिया पर आए दिन क्यूट जानवरों की वीडियो वायरल होती रहती हैं। वह अपनी हरकतों से लोगों का मन मोहते नजर आते हैं। ऐसी ही एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें एक हाथी अस्पताल में अपना एक्स-रे करवाने पहुंच जाता है। फिर आगे जो होता है उसे देख लोग हैरान हो रहे हैं।

Video Of An Elephant Getting An X-Ray In The Most Patient Way Leaves Internet Surprised