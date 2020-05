लॉकडाउन के बाद चीन में खुले स्कूल, बच्चों के क्लास रूम में जाने से पहले बरती जा रही हैं खास सावधानी, देखें Viral Video

नई दिल्ली। चीन ( China ) में कोरोनावायरस ( coronavirus ) के मामले कम होने पर लोगों का जनजीवन फिर से पटरी लौट रहा है। ऐसे में सरकार ने स्कूल को खोलने (School Re-Open) भी शुरू कर दिए हैं। चीन में कोरोनावायरस के डर अभी भी बना हुआ है, ऐसे में यहां के स्कूल पूरी तरह अलग नज़र आ रहे है।

लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद फिर से खुल रहे स्कूल में स्टाफ अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। स्कूल स्टाफ और छात्र सुरक्षित रहें, इसके लिए चीन का एक स्कूल कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतता हुआ दिखाई दिया। ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।

यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इसे देख हर कोई स्कूल ( School ) की तैयारियों की जमकर तारीफ कर रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि चीन में स्कूलों की दिनचर्या कैसे बदल गई है। एक बच्चा स्कूल में प्रवेश करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है।

